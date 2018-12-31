В Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина США

В Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России. По данным спецслужб, задержанного зовут Пол Уилан. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Другие подробности пока не сообщаются.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.12.18

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