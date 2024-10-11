Тагильчанку осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины (ФОТО)

Свердловский областной суд приговорил тагильчанку Викторию Мухаметову к 12,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Она обвиняется в передаче спецслужбам Украины секретных данных о работе одного из тагильских заводов.

Как ранее писал «Новый День», Виктория и ее супруг Данил попали в поле зрения силовиков в 2023 году. Согласно обвинительному заключению, они передавали сведения военно-технического характера украинским спецслужбам. В результате оба были задержаны в ходе спецоперации ФСБ России в Нижнем Тагиле. Им предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Муж Виктории остается под стражей до 17 марта 2025 года. Заседание по делу Мухаметова пройдет 23 октября.

Уголовные дела в отношении обоих супругов находятся на рассмотрении Свердловского облсуда, но у разных судей. Дело Виктории рассматривает судья Евгений Шумков, ее мужа – Андрей Минеев, который вынес приговор американскому шпиону Эвану Гершковичу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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