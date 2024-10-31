Прокурор запросил для обвиняемого в госизмене тагильчанина 17 лет строгого режима

В Свердловском областном суде завершились прения сторон по делу жителя Нижнего Тагила Данила Мухаметова, которого обвиняют в передаче спецслужбам Украины за вознаграждение сведений военно-технического характера.

Как сообщили в пресс-службе суда, вину Мухаметов признал частично. Прокурор запросил для него наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафом в 300 тысяч рублей. Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение приговора состоится 5 ноября в 10:30.

Как ранее писал «Новый День», Данил Мухаметов и его жена Виктория попали в поле зрения силовиков в 2023 году. Согласно обвинительному заключению, они передавали сведения военно-технического характера украинским спецслужбам. В результате оба были задержаны в ходе спецоперации ФСБ России в Нижнем Тагиле. Им предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

11 октября Свердловский областной суд приговорил Викторию Мухаметову к 12,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Она свою вину признала.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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