Супружескую пару из Тагила судят за попытку шпионажа в пользу ВСУ

Свердловский областной суд начал рассматривать дело Данила Мухаметова. Он и его жена Виктория попали в поле зрения силовиков в 2023 году. Согласно обвинительному заключению, они передавали сведения военно-технического характера украинским спецслужбам. В результате оба были задержаны в ходе спецоперации ФСБ России.

Дела супругов разделены на два. Судить Викторию будет Евгений Шумков, ее мужа Данила Андрей Минеев. Обоим продлили меру пресечения – они останутся под стражей 17 марта 2025 года. Следующее заседание по делу Мухаметова пройдет 23 октября, а по делу его жены чуть раньше, 11 октября.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube