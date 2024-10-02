Супружескую пару из Тагила судят за попытку шпионажа в пользу ВСУ

Свердловский областной суд начал рассматривать дело Данила Мухаметова. Он и его жена Виктория попали в поле зрения силовиков в 2023 году. Согласно обвинительному заключению, они передавали сведения военно-технического характера украинским спецслужбам. В результате оба были задержаны в ходе спецоперации ФСБ России.
Дела супругов разделены на два. Судить Викторию будет Евгений Шумков, ее мужа Данила Андрей Минеев. Обоим продлили меру пресечения – они останутся под стражей 17 марта 2025 года. Следующее заседание по делу Мухаметова пройдет 23 октября, а по делу его жены чуть раньше, 11 октября.
Екатеринбург, Елена Сычева
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