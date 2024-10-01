Суд продлил арест тагильчанке, обвиняемой в шпионаже

Свердловский областной суд продлил меру пресечения жительнице Нижнего Тагила Виктории Мухаметовой, обвиняемой в передаче спецслужбам Украины секретных данных о работе одного из тагильских заводов.

Как сообщили в пресс-службе суда, Мухаметова останется под стражей до 17 марта 2025 года. Следующее судебное заседание для рассмотрения уголовного дела по существу назначено на 11 октября 2024 года.

Как уже писал «Новый День», Виктория и ее супруг Данил были задержаны в 2023 году в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. Им обоим предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ.

«В результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», – сообщали ранее в ФСБ.

Уголовные дела в отношении обоих супругов находятся на рассмотрении Свердловского облсуда, но у разных судей. Дело Виктории рассматривает судья Евгений Шумков, ее мужа – Андрей Минеев, который вынес приговор американскому шпиону Эвану Гершковичу.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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