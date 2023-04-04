В Нижнем Тагиле задержана семейная пара по подозрению в шпионаже в пользу Украины

УФСБ России по Свердловской области во вторник, 4 апреля, задержала семейную пару, которая за деньги передала украинским спецслужбам сведения военно-технического характера.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «Пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению государственной измены в форме шпионажа в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса региона».

«В результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции», – сообщили в ФСБ.

Нижний Тагил, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»