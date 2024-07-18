В Екатеринбурге продолжается суд по делу обвиненного в шпионаже журналиста Гершковича

В Свердловском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении американского журналиста Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Как напоминает «Новый День», в связи с тем, что в деле есть данные, представляющие гостайну, процесс закрыт для прессы.

Как уже сообщал «Новый День», американец был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. Корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal утверждал, что находился в уральской столице для написания материала. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Меду тем, министр иностранных дел, комментируя дело Гершковича, сообщил, что у России есть неопровержимые доказательства шпионской деятельности Гершковича, спецслужбы США и РФ ведут контакты по возможности обмена.

Процесс по делу Гершковича

Екатеринбург, Елена Васильева

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