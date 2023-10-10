Задержанный на Урале американский журналист останется в СИЗО до зимы

Корреспондент американского The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиняемый в шпионаже, останется в СИЗО до 30 ноября. Такое решение принял сегодня Мосгорсуд.
«Суд рассмотрел апелляцию защиты Гершковича на решение продлить ему срок содержания под стражей и постановил решение первой инстанции оставить без изменения, а жалобу адвокатов обвиняемого – без удовлетворения», – говорится в решении суда, на которое ссылается ТАСС.
Напомним, Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. 30 марта Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. Срок ареста был неоднократно продлен.
Следствие считает, что Гершкович «занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющих государственную тайну».
Екатеринбург, Елена Владимирова
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