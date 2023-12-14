Путин ответил New York Times на вопрос об арестованном за шпионаж журналисте

Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента New York Times об арестованном по подозрению в шпионаже журналисте WSJ Эване Гершковиче.

Американская журналистка заявила, что ее коллега сидит в СИЗО «без суда и следствия» и спросила – «Почему бы не отпустить его домой?».

Президент России отметил, что арест Гершковича был продлен именно по решению суда, поэтому ее формулировка некорректна. На вторую часть вопроса он ответил: «А почему бы ему не нарушать закон? Мы хотим договориться. Договоренности должны быть взаимоприемлемыми. У нас на этот счет есть контакты с американскими партнерами. Диалог идет. Он непростой. Не буду вдаваться в детали, но мы говорим на понятном друг для друга языке, и надеюсь, что мы найдем решения. Американская сторона должна услышать нас и принять соответствующее решение, которое и российскую сторону устроит. Но гуманитарные соображения должны лежать в основе, тут я согласен».

Напомним, Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. 30 марта Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. Срок ареста был неоднократно продлен.

Следствие считает, что Гершкович «занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющих государственную тайну».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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