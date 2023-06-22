Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Эвана Гершковича

Московский городской суд оставил под стражей арестованного по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

«22 июня 2023 года Московский городской суд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда г. Москвы от 23.05.2023 г. в отношении журналиста Эвана Гершковича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)», – говорится в сообщении.

Журналист был задержан в Екатеринбурге в конце марта. Следствие считает, что Гершкович «занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющих государственную тайну».

30 марта Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил его в СИЗО. 23 мая суд продлил срок ареста.

Москва, Андрей Дорофеев

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