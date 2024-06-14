В России могут запретить работать тату-мастерам без медобразования

В России планируют запретить работать татуировщикам без медицинского образования. Поводов для такого решения стала смерть петербурженки, которая две недели назад решила сделать себе татуировку на дому.

Ранее «Новый День» писал, что во время тату-сеанса мастер сделала укол обезболивающего, прежде чем начать работу. Препарат вступил в реакцию с другими лекарствами, которые принимала девушка, что привело к отравлению. Врачи предположили, что раствор препарата был слишком насыщенным: дозу 10-процентного лидокаина используют для лечения желудочковых аритмий. На фоне передозировки девушку госпитализировали в состоянии клинической смерти. Через неделю она скончалась.

Как сообщает Mash, инициативу отправили уже в Минздрав РФ и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Конечно, татуировки сопряжены с определенными рисками, но не более, чем, к примеру, рана, которую вы получите при падении на самокате. А если вы в руках профессионала, то риски сведены к минимуму (воздействие происходит на эпидермис и верхние слои дермы, сосуды никак не задействованы. Даже в хирургии поверхностные, но более глубокие операции делаются даже без предварительных анализов)», – рассказала «Новому Дню» Ольга, тату-мастер без медицинского образования. По ее словам, татуировщик должен соблюдать санитарные нормы, знать противопоказания, информацию об обезболивании, пигментах, возможных аллергических реакциях и понимать, что следует делать в случае их возникновения. Ольга добавила, что сейчас она проходит медицинские курсы для тату-мастеров.

https://newdaynews.ru/incidents/828683.html

Екатеринбург, Дарья Деменева

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