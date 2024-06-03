Петербурженка делала тату на дому и попала в реанимацию

Жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию после сеанса татуировки на дому. После укола обезболивающего препарата женщина пережила клиническую смерть.

Накануне вечером 24-летняя женщина решила сделать татуировку без визита в тату-салон. Знакомая приехала к пострадавшей домой и сделала укол обезболивающего, прежде чем начинать работу. Препарат вступил в реакцию с другими лекарствами, которые принимала петербурженка, и привел к отравлению. Женщина потеряла сознание, пишет портал 78.ru.

Прибывшая скорая констатировала клиническую смерть и отвезла женщину в Мариинскую больницу, где пострадавшую поместили в неврологическую реанимацию. Врачи не дают прогнозов об улучшении состояния пациентки, узнала «Фонтанка».

Врачи предположили, что раствор препарата был слишком насыщенным. Такой 10-процентный препарат используют для лечения желудочковых аритмий. На фоне передозировки женщина впала в состояние клинической смерти.

В марте девочка умерла после использования лидокаина во время операции по удалению зуба в клинике в Кудрово Ленинградской области.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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