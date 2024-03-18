В Кудрово ребенок умер в частной стоматологии

Ребенок умер после посещения частной стоматологической клиники в Кудрово Ленинградской области. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Днем 17 марта в одной из частных клиник в городе Кудрово девочке стало плохо во время операции по удалению зуба. Ребенок потерял сознание, и прибывшая бригада скорой помощи не смогла откачать пациента. Девочка умерла, сообщили в управлении СКР по региону.

Ребенку нужна была справка от стоматолога для замены кардиостимулятора. Во время приема врач решил удалить девочке зуб и использовал лидокаин для обезболивания. Операция затянулась, пришлось делать повторные инъекции. До этого визита девочке никогда не делали анестезию, узнал портал 78.ru.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих нормам безопасности (п.п. «б, в» ч.2 ст.238 УК РФ). Изъята медицинская документация, назначен комплекс судебных экспертиз, в том чисел для установления точной причины смерти ребенка.

Двухлетняя девочка умерла после наркоза у стоматолога в Твери. Когда лечение закончилось, ребенка не смогли вывести из наркоза и отвезли в больницу. Там девочка умерла, не приходя в сознание.

Кудрово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube