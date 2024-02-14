Глава СКР потребовал доклад о смерти девочки в кабинете стоматолога в Твери

Двухлетняя девочка умерла после наркоза у стоматолога в Твери. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Днем 12 февраля во время визита к стоматологу девочке 2020 года рождения ввели наркоз. Когда лечение закончилось, ребенка не смогли вывести из наркоза и отвезли в больницу. Там девочка умерла, не приходя в сознание.

«Расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть малолетнего ребенка (ч.2 ст.238 УК РФ). Глава ведомства дал поручение доложить о ходе расследования и установленных к настоящему времени обстоятельствах», – сообщили в пресс-службе СКР.

Прокуратура также начала проверку инцидента и готова применить меры прокурорского реагирования.

Тверь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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