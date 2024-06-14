Екатеринбург вошел в топ-5 российских городов по объему строящегося жилья

Екатеринбург вошел в пятерку активно строящихся российских городов. Сейчас он занимает четвертое место в распределении городских рынков с 4,5 миллиона квадратных метров. Данные со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства привел руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в свое телеграм-канале.

За год объем жилья в Свердловской области вырос на 22%. Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, однако положительная динамика наблюдалась только в столице, где рост составил 8,6%.

«Питерский рынок (включая Ленинградскую область) в минусе на 4,8%, а в Краснодарском крае сокращение на 3,4%. Доля этих мегарынков в общем показателе по РФ за год снизилась с 44,2% до 40,6%. Четыре года назад эти рынки занимали 49%», – отметил Михаил Хорьков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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