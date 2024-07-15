Екатеринбург вошел в топ-5 городов по объему введенного жилья

Екатеринбург занял пятое место по объему введенного жилья за 2023 год. Всего было сдано в эксплуатацию 1,86 миллиона квадратных метров.

Согласно рейтингу РИА «Новости», уральскую столицу обогнали Москва, где объем введенного жилья составил 7,3 миллиона квадратных метров, Санкт-Петербург (3,48 млн), Краснодар (3,3 млн) и Новосибирск (1,88 млн). Девятку лидеров замыкают Тюмень, Казань, Ростов-на-Дону и Уфа.

Меньше всего жилья строится на Севере и Дальнем Востоке. Так, в Мурманске, к примеру, объем введенного жилья составил лишь 3,1 тысячи квадратных метров, что на 32% меньше, чем годом ранее.

Ранее «Новый День» писал, что Екатеринбург вошел в пятерку активно строящихся российских городов и занимал четвертое место в распределении городских рынков с 4,5 миллиона квадратных метров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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