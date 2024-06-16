За один день в Свердловской области утонули 5 человек

За субботний день утонули пятеро свердловчан. В Екатеринбурге погибли трое мужчин: роковыми для купающихся стали озера Лесничка, Шарташ и карьер у отеля «Рамада». Также купание унесло жизни в Сотринском пруду Серовского городского округа и Ошкурковском пруду Тугулымского городского округа.

В МЧС России по Свердловской области уточнили, что в регионе только 4 пляжа признаны безопасными: Верхне-Сысерсткое водохранилище («Прометей»), Верхнейвинский пруд (Новоуральский ГО), Билимбаевский пруд («Сосновый бор») и Гранатовая бухта (Сысерть).

Кроме того, Ленёвское водохранилище (санаторий-профилакторий «Ленёвка») и искусственный водоем около трассы Екатеринбург-Первоуральск (ООО «Кемпинг») признаны также безопасными, но функционировать начнут лишь с 1 июля. В ведомстве отметили, что специалисты уже проверили дно этих водоемов и обозначили зону купания.

«Купаться вне оборудованных мест опасно. Дно на «диких» пляжах не очищено от мусора, зоны, безопасные для купания никак не отмечены, а главное – на таких пляжах не организовано дежурство спасателей, которые могли бы прийти на помощь утопающему. Употребление алкоголя и купание несовместимы. Дети не должны оставаться у водоемов без присмотра», – напомнили в МЧС России по Свердловской области.

Ранее «Новый День» писал, что на уральских водоемах с начала 2024 года погибли 57 человек, в том числе шестеро детей. Владимир Якушев, полпред президента на Урале, отметил, что разрешенные места для купания должны быть оборудованы спасательным оборудованием и находиться под постоянным наблюдением. Кроме того, необходимо усилить патрулирование мест отдыха и пресекать попытки купания в необорудованных местах.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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