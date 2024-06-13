Полпредство бьет тревогу: с начала года на уральских водоемах утонули 57 человек

Полпред президента на Урале Владимир Якушев призвал главных федеральных инспекторов проконтролировать обеспечение безопасности людей на водоемах. Статистика трагедий удручает: с начала 2024 года на водных объектах в УрФО погибло 57 человек, в том числе шестеро детей.

«Наступила теплая погода, люди открыли купальный сезон. Настораживает статистика последних дней: в Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областях девять человек погибли при купании, четверых удалось спасти. Поручаю главным федеральным инспекторам усилить контроль за безопасностью отдыхающих на водоемах», – цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Владимир Якушев добавил, что разрешенные места для купания должны быть оборудованы спасательным оборудованием и постоянным наблюдением. Кроме того, необходимо усилить патрулирование мест отдыха и пресекать попытки купания в необорудованных местах.

Как уже сообщал «Новый День», по состоянию на 11 июня только в Свердловской области утонули шесть человек, в том числе двое детей. В Камышлове погиб шестилетний мальчик, который отправился купаться вместе с друзьями на реку Пышма. В Нижних Сергах утонула 13-летняя девочка, ее унесло течением.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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