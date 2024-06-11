В Свердловской области с начала лета утонули шесть человек

В Свердловской области начался купальный сезон, и, к сожалению, уже есть несчастные случаи на водоемах. По данным МЧС, утонули шесть человек, в том числе двое детей. В Камышлове погиб шестилетний мальчик, который отправился купаться вместе с друзьями на реку Пышма. В Нижних Сергах утонула 13-летняя девочка, ее унесло течением.

«Причины трагедий повторяются из года в год. Дети купаются и ныряют без присмотра взрослых. Все несчастные случаи происходили вдалеке от населенных пунктов, поэтому тонущим никто не смог оказать помощи. Что касается взрослых, то часть погибших – это рыбаки, которые были в лодках без спасательных жилетов. Если лодка небольшая, на одно-два места, она может легко перевернуться», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

По оценке ведомства, в Свердловской области насчитывается порядка полутора тысяч диких пляжей. Тогда как официально МЧС одобрила только семь мест: база отдыха «Прометей» на Сысертском водохранилище, Верхнейвинский пруд в Новоуральске, база отдыха «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду, «Кемпинг» на пруду в поселке Хрустальный, «Гранатовая бухта» в Сысерти и еще два пляжа – в Первоуральском и Нижнесергинском районах. На этих пляжах оборудованы кабинки для переодевания, душевые, проведена дезинсекция и дератизация, и самое главное, есть спасательные станции.

При этом на Среднем Урале нет ни одного безопасного водоема по санитарным показателям, констатируют в Роспотребнадзоре.

«По результатам исследований в водоемах выявлялись такие патогенны, как возбудители энтеровирусной инфекции, гепатита А и паразитарных заболеваний. Если водоем находится рядом с землями сельхозугодий, то есть вероятность попадания в воду минеральных удобрений и пестицидов, что может оказать токсическое воздействие на организм купающихся. На сегодня в Свердловской области нет ни одного водоема, безопасного для купания. В качестве альтернативы жителям можно посоветовать посещать бассейны. Собственники бассейнов обязаны следить за качеством воды и проводить обеззараживание», – отметил начальник отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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