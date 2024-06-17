Бастрыкин взял на контроль ситуацию с карьером в Зюзельском

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о результатах проверки по обращению о нарушении прав жителей п. Зюзельского Свердловской области

«К главе СК России А.И. Бастрыкину через Информационный центр поступило обращение по вопросу открытия карьера по добыче базальта с применением буровзрывных работ в непосредственной близости от жилых домов в поселке Зюзельском Свердловской области. Указанная деятельность может негативно сказаться на здоровье местных жителей, а также привести к загрязнению единственного источника водозабора. Отмечается, что в настоящее время поступающий в жилые дома ресурс непригоден для питья, в связи с чем граждане вынуждены приобретать бутилированную воду за счет собственных средств. В СУ СК России по Свердловской области начата процессуальная проверка», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как уже сообщал «Новый День», планы по строительству щебеночного карьера стали больной темой для Зюзельского уже много лет назад. В 2014 году конфликт между жителями поселка и ООО «Железянский рудник», желавшим начать здесь добычу щебня, не сходил с первых полос СМИ. Напряжение было так велико, что 1 августа 2014 года губернатор прислал в Зюзельский тогдашнего премьер-министра области Дениса Паслера, который встретился с населением. Большинство жителей – участников встречи ответили, что они готовы пожертвовать обещанными инвестором материальными благами ради того, чтобы сохранить природу поселка в нынешнем виде. «Это непростое для меня решение. Я считаю, что бизнес необходимо поддерживать, чтобы область могла жить и развиваться. Но если жители поселка против строительства карьера, правительство области будет поддерживать жителей Свердловской области», – заявил тогда Денис Паслер. Тем не менее, на сайте ООО «Железянский рудник» сообщается, что предприятие функционирует уже более 15 лет и является «производителем высокопрочного базальтового щебня и изделий из базальта».

Полевской, Елена Владимирова

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