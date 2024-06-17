Куйвашев поднял выплаты контрактникам до 400 000 рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 4 раза повысил размер единовременных выплат гражданам, которые заключили контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции.

Как говорится в постановлении, уральцы, которые подпишут контракт после 15 июня, получат не 100 тысяч, а 400 тысяч рублей.

Напомним, власти соседней Югры выплачивают 500 тыс. рублей контрактникам, которые участвуют в спецоперации на Украине. Первую половину средств граждане получают при заключении контракта. Вторую половину – после возращения домой при выполнении условий контракта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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