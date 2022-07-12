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Конфликт на Украине

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Вторник, 12 июля 2022, 14:33 мск

Новости Югра

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Контрактникам из Югры будут выплачивать по полмиллиона за участие в спецоперации на Украине

Власти Югры будут выплачивать 500 тыс. рублей контрактникам, которые участвуют в спецоперации на Украине. Первую половину средств граждане получат при заключении контракта. Вторую половину – после возращения домой при выполнении условий контракта. Об этом сообщают в правительстве Югры 12 июля 2022 года.

«Правом на получение единовременной денежной выплаты обладают жители автономного округа – граждане РФ, заключившие с 24 февраля 2022 года контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы для участия в выполнении задач в ходе специальной военной операции», – говорится в пояснениях властей.

Также чиновники утвердили выплаты добровольцам, которые отправятся на Украину и получат ранения.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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