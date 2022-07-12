В Югре добровольцам, которые отправились на Украину и были ранены, выплатят компенсации

В Югре добровольцам, которые отправятся на Украину для участия в спецоперации и получат ранение, будут выплачивать компенсации. Единовременную выплату установили власти автономного округа, сообщается на официальном сайте ХМАО 12 июля 2022 года.

Если добровольцы получат ранение средней и лёгкой степени тяжести, то единовременная выплата составит 500 тыс. рублей. Тяжёлой степени – 1 млн рублей. Для получения выплат необходимо, чтобы у граждан был заключен договор с Министерством обороны РФ о выполнении задач в специальной военной операции.

Если граждане, которые отправились на фронт в качестве добровольцев, погибнут, их семьи получат компенсацию в 3 млн рублей.

«Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования, медпомощи, санаторно-курортного лечения или восстановительной терапии, приобретение транспортного средства, погашение кредитов разных типов, ремонт жилья, приобретение предметов первой необходимости или открытие собственного дела», – поясняют в правительстве автономии.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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