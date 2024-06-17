Из-за жары участились случаи падения животных из окон

В Екатеринбурге участились случаи падения домашних животных с высоты. В основном, страдают коты и кошки – из-за жары их хозяева оставляют окна открытыми, и питомцы падают. «Переломы – еще не самое страшное, что грозит после падения с высоты. Разрывы внутренних органов, кровоизлияния, иногда спасти животное, которое даже быстро привезли к нам, не удается», – говорит ветеринар Артем Шаталов.

По его словам, кошки не боятся высоты – и из-за этого падают. «У кошек нет страха перед высотой. Они же на деревья лазают, и часто чувствуют себя там прекрасно, если, конечно, их туда не собаки загоняют. Но на дереве кошки цепляются когтями за кору, за карниз же они зацепиться не могут – и падают», – поясняет он.

Поэтому ветеринары советуют не допускать того, чтобы животное оказывалось на окне или на балконе, и устанавливать ограничители на окна. «Не стоит оставлять окно (если это откидывающиеся пластиковые окна) открытым даже на проветривание – есть случаи, когда коты прыгают и застревают, иногда, к сожалению, с летальным исходом», – комментирует Шаталов.

Ранее «Новый День» писал, как дешевле и проще всего обезопасить детей и домашних животных от падения из окон. Достаточно установить ручку с замком или специальный ограничитель.

Екатеринбург, Елена Сычева

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