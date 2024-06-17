Мэр Полевского получил прокурорское представление из-за грязной воды в городе

Прокуратура Полевского начала проверку в связи с резким ухудшением качества холодного водоснабжения в городе. На прошлой неделе в квартирах полевчан несколько дней из-под крана текла желтая и мутная вода с повышенным содержанием железа и алюминия.

По данным ресурсоснабжающей организации АО «Северский трубный завод», вода поступает в город из открытого водозабора на реке Чусовой. Причины загрязнения источника устанавливаются. В пресс-службе городской администрации пояснили, что к 14 июня ситуация с водоснабжением нормализовалась. По биологическим и бактериальным параметрам вода соответствует нормам. Однако официальное заключение по качеству воды в Полевском должны дать специалисты Роспотребнадзора, которые уже отобрали пробы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, вместе с тем в городе была плохо организована работа по подвозу питьевой воды населению. Глава администрации Полевского Константин Поспелов получил представление об устранении нарушений. Вопрос о принятии прокурорских мер в отношении АО «Северский трубный завод» будет решен после получения результатов проб воды.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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