«Момент брезгливости присутствует»: мэр Полевского прокомментировал ситуацию с грязной водой

Жители Полевского уже третий день жалуются на низкое качество холодной воды. Ситуацию взял на контроль Роспотребнадзор.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, с 11 июня в Полевском произошло резкое ухудшение качества воды из реки Чусовой. Вода желтая и мутная, с повышенным содержанием железа и алюминия. Северскому трубному заводу выдано предписание с требованием принять меры для установления причины загрязнения реки, увеличить кратность производственного лабораторного контроля качества воды, разработать и принять меры по устранению ее химического загрязнения.

Городской администрации санврачи предложили усилить контроль за деятельностью служб, обеспечивающих население Полевского питьевой водой, и организовать подвоз чистой воды.

Глава Полевского Константин Поспелов в эфире местной ТРК «11 канал» заявил, что 11 июня городские власти столкнулись с «лавинообразным ухудшением качества холодной воды» и поняли, что источником является открытый водозабор в реке Чусовой. Было принято решение отключить горячую воду на неделю раньше запланированного срока, что позволило проводить дополнительную очистку холодной воды. По словам главы, это очень сильно помогло локализовать ситуацию.

«Да, по состоянию на 13 июня еще остается вода не должного качества по показателям «цветность» и «мутность», но после кипячения она пригодна для питья, хотя момент брезгливости присутствует», – сообщил Поспелов. Глава обещал приложить все усилия, чтобы к началу следующей недели вода очистилась. Последний раз такое резкое ухудшение ее качества, по словам мэра, наблюдалось 13 лет назад.

Полевской, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube