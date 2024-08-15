Воду для Полевского возьмут из Нязепетровского водохранилища

В администрации Полевского ищут способы решить проблему с водоснабжением потребителей.

Как сообщается на официальной странице администрации Полевского «ВКонтакте», для обеспечения жителей северной части города горячей водой и своевременного начала отопительного сезона мэрия и областное минЖКХ решили возобновить перекачку воды из Нязепетровского водохранилища в притоки реки Чусовой.

«На территории города проведена комиссия по чрезвычайной ситуации и введен режим повышенной готовности. Это дает возможность обеспечить бюджетное финансирование данного мероприятия. При отработке данного решения сомнений в своевременности старта отопительного сезона и подаче ГВС нет», – заявили в мэрии.

Кроме того, ведется работа по включению в федеральную программу строительства водозаборного сооружения Верхне-Чусовского месторождения подземных вод. Это позволит в будущем не допустить возникновения подобных ситуаций.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы с водой в Полевском начались в мае-июне. Горячую отключили, а холодная текла мутная и грязная. 14 августа председатель СКР Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства ЧП и доложить ему. «В средствах массовой информации сообщается, что жители города Полевского с мая живут без горячей воды. При этом органами местной власти ранее сообщалось, что водоснабжение будет восстановлено, однако до настоящего времени какие-либо меры не приняты. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. организовать по данному факту процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах», – отметили в центральном аппарате СК России.

Полевской, Елена Владимирова

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