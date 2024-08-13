В Полевском ввели режим повышенной готовности из-за качества воды

В Полевском городском округе введен режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС. Как говорится в постановлении главы города Константин Поспелова, это связано с угрозой срыва начала отопительного сезона в сентябре 2024 года из-за ухудшения качества воды в реке Чусовой. Режим повышенной готовности введен с утра 12 августа, его отменят после полного устранения проблем с качеством воды в Чусовой.

Как уже сообщал «Новый День», похожая ситуация уже была в Полевском два месяца назад. С 11 июня качество воды в реке резко ухудшилось – она стала желтой и мутной, с повышенным содержанием железа и алюминия. Тогда Северскому трубному заводу выдали предписание с требованием принять меры для установления причины загрязнения реки, увеличить кратность производственного лабораторного контроля качества воды, разработать и принять меры по устранению ее химического загрязнения. Тогда глава города заявил, что последний раз такое резкое ухудшение качества воды наблюдалось 13 лет назад.

Полевской, Елена Владимирова

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