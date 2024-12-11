В Полевском построят новый водозабор за 1 миллиард рублей

В 2025 году для обеспечения качественного водоснабжения города Полевского начнется строительство Верхне-Чусовского водозабора. Проект оценивается почти в 1 миллиард рублей. Работы ведутся в рамках госпрограммы.

Как сообщил на прямой линии губернатор Евгений Куйвашев, новый водозабор позволит перевести систему водоснабжения Полевского с поверхностного источника (река Чусовая) на подземный.

«В плановом режиме водозабор будет обеспечивать водой южную часть города. А при необходимости будет перекачка воды через камеру переключения в районе фильтровальной станции «Маяк». Участок под строительство объекта уже выделен. В течение трех лет проект будет реализован. Я поставил главе города задачу постараться закончить работы до конца 2026 года», – отметил глава региона.

Напомним, проблемы с водой начались в Полевском летом этого года. Жители жаловались, что из-под крана течет желтая и мутная вода, в которой к тому же оказалось высокое содержание алюминия и железа. Глава Полевского Константин Поспелов сообщал, что причиной «лавинообразного ухудшения качества холодной воды» стал открытый водозабор в реке Чусовой. Исправить ситуацию удалось только осенью.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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