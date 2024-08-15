Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением Полевского

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил выяснить и доложить, почему у жителей Полевского уже несколько месяцев нет горячей воды, а холодная грязная и мутная.

«В средствах массовой информации сообщается, что жители города Полевского с мая живут без горячей воды. При этом органами местной власти ранее сообщалось, что водоснабжение будет восстановлено, однако до настоящего времени какие-либо меры не приняты. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. организовать по данному факту процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах», – отметили в центральном аппарате СК России.

Как уже сообщал «Новый День», 12 августа в Полевском городском округе был введен режим повышенной готовности для органов управления, сил и средств муниципального звена РСЧС. В постановлении главы города Константина Поспелова говорится, что это связано с угрозой срыва начала отопительного сезона в сентябре 2024 года из-за ухудшения качества воды в реке Чусовой. Напомним, похожая ситуация уже была в Полевском два месяца назад. С 11 июня качество воды в реке резко ухудшилось – она стала желтой и мутной, с повышенным содержанием железа и алюминия. Тогда Северскому трубному заводу выдали предписание с требованием принять меры для установления причины загрязнения реки, увеличить кратность производственного лабораторного контроля качества воды, разработать и принять меры по устранению ее химического загрязнения. Одновременно у горожан отключили горячую воду. Тогда Поспелов заявил, что последний раз такое резкое ухудшение качества воды наблюдалось 13 лет назад.

Полевской, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube