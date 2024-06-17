В банках Екатеринбурга появились «уральские» пятитысячные купюры

Свердловские банки начали получать обновленные банкноты номиналом 5000 рублей. В первую очередь эти купюры будут использованы для настройки кассового оборудования и банкоматов, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

«Новые банкноты будут поступать в оборот постепенно, по мере необходимости заменяя ветхие купюры старых образцов. На полную замену уйдет не один год. Обновленные банкноты являются законным средством платежа и будут находиться в обращении наравне со старыми, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами», – отметили в ЦБ.

Модернизированную пятитысячную купюру Банк России представил в октябре 2023 года. На банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. Так, на лицевой стороне можно найти изображения стелы «Европа – Азия», дома Севастьянова, гостиницы «Исеть», Главпочтамта, башни «Исеть», Екатеринбургского цирка. А на оборотной стороне изображен памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

Напомним, в 2022 году в оборот поступили обновленные 100-рублевые банкноты. Вместе с пятитысячными купюрами также был презентован новый дизайн банкноты в 1000 рублей. В дальнейшем Банк России планирует усовершенствовать защитный комплекс и разработать новый дизайн всех банкнот, находящихся в обращении. Исключением станут только относительно новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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