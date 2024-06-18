Депутаты заксо сегодня примут отчет губернатора Куйвашева

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев выступит с отчетом о результатах работы областного правительства в 2023 году.

На момент начала заседания в зале присутствуют 43 депутата. Спикер Людмила Бабушкина предупредила, что регламент не подразумевает ответа на вопросы, но губернатор сказал, что может выделить для этого 20 минут.

Как уже сообщал «Новый День», губернатор обычно выступает перед депутатами весной или в начале лета. Например, в 2017 году Евгений Куйвашев отчитался перед депутатами 11 апреля, В 2020 году – 21 июля, в 2021 – 16 июня, 2022 – 28 июня, в 2023 – 1 августа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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