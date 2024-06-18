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Вторник, 18 июня 2024, 11:46 мск

Новости Екатеринбург

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Фестиваль Коляда plays начался с традиционной пенной вечеринки на проспекте Ленина (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня открылся театральный фестиваль Коляда-Plays. Традиционно все началось с пенной вечеринки у входа в «Коляда-театр» на проспекте Ленина. В этом году на открытии выступали воздушные гимнасты, которые делали трюки на полотнах, подвешенных прямо к деревьям.

Сам фестиваль будет идти до 28 июня. В Екатеринбурге покажут спектакли коллективов из городов Свердловской области, Омска, Перми, Челябинска, Кургана, Барнаула, Москвы, Шадринска, Канска, Волжского.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

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