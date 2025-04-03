Фестиваля «Коляда-Plays» в этом году не будет: минкульт отказал театру в гранте

Театральный фестиваль «Коляда-Plays», который традиционно проходит в Екатеринбурге каждое лето, в этом году, скорее всего, не состоится – из-за отсутствия средств на его проведение.

Об этом рассказал на своей странице драматург и режиссер Николай Коляда. «С утра получил письмо от министра культуры Свердловской области о том, что грант на фестиваль нам не дадут от правительства области. В связи с чем фестиваля в этом году не будет. Красиво я все задумал, но денег нет. Взять мне их неоткуда. В письме сказано, что мы неоднократно нарушали сроки отчетности. Ну и вообще, как вы понимаете: не отчитались, потому что деньги я своровал. Спасибо, Светлана Николаевна. Дай Бог вам здоровья», – написал драматург.

В письме за подписью министра Светланы Учайкиной, копию которого Коляда прикрепил к сообщению, говорится: «Организация неоднократно нарушала сроки предоставления отчетных документов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются гранты, а также о достижении результатов предоставления грантов и значений показателей по ранее заключенным между Министерством и организациям соглашениям».

В 2024 году фестиваль традиционно начался с пенной вечеринки у входа в «Коляда-театр» на проспекте Ленина. На открытии выступали воздушные гимнасты, которые выполняли трюки на полотнах, подвешенных прямо к деревьям.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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