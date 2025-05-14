«Не дадут в городе проводить – поедем в Логиново», – Коляда готов перенести «Коляда-Plays» на свою дачу

Драматург Николай Коляда готов перенести «Коляда-Plays» на свою дачу в Логиново после того, как минкульт отказал театру в гранте на проведение фестиваля. Об этом он заявил на своей страничке в соцсетях.

«Фестиваль все равно состоится при любой погоде и при любых обстоятельствах: назло всем, если хотите. Не дадут в городе проводить – поедем в Логиново и там спектакли играть будем. Там даже веселее будет», – поделился драматург.

По его словам, фестиваль пройдет с 20 по 30 июня. Всего будет сыграно 39 спектаклей по пьесам уральских драматургов, студентов и выпускников отделения «Литературное творчество» ЕГТИ.

Как ранее писал «Новый День», в апреле фестиваль оказался под угрозой срыва в связи с отсутствием финансирования: министерство культуры Свердловской области отказало театру в выдаче гранта. «Получил письмо от министра культуры Свердловской области о том, что грант на фестиваль нам не дадут от правительства области. В связи с чем фестиваля в этом году не будет. Красиво я все задумал, но денег нет. Взять мне их неоткуда. В письме сказано, что мы неоднократно нарушали сроки отчетности. Ну и вообще, как вы понимаете: не отчитались, потому что деньги я своровал. Спасибо, Светлана Николаевна. Дай Бог вам здоровья», – писал на своей странице режиссер.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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