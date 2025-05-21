Фестиваль «Коляда-Plays» в этом году точно состоится

Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» пройдет в Екатеринбурге с 19 по 30 июня 2025 года. На нем покажут 39 спектаклей.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Николай Коляда. «Мы не получили обещанный грант на проведение фестиваля в этом году и потому собираем деньги на платформе «Планета». За вчерашний день нас поддержали на сумму 125 385 рублей.

К 7 утра 21 мая на «Планете» собрано 751 001, то есть, 50 процентов от заявленной суммы. Спасибо всем и каждому. Сбор средств продолжается», – написал драматург.

Коляда обещает, что за одиннадцать дней фестиваля на сценах ЦК «Урал», ТЮЗа, театра кукол, камерного театра, «Коляда-театра», в музее андеграунда будет сыграно 39 спектаклей. В ближайшие дни будет опубликована основная программа фестиваля и большая офф-программа.

Как уже писал «Новый День», 3 апреля Коляда заявил, что фестиваль может не состояться из-за того, областной минкульт не выделил денег на его проведение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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