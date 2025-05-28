Театры завершают творческие сезоны: какие премьеры еще можно успеть посмотреть летом

В Екатеринбурге заканчивается театральный сезон. У зрителей еще есть шанс увидеть несколько премьер, которые артисты и режиссеры решили оставить на лето.

Так, 30 мая на сцене Екатеринбургского театра кукол представят новую постановку «Отомстить до перемены» о сложных отношениях между учителями и современными школьниками.

В драмтеатре 2 и 3 июля пройдут предпоказы мюзикла «Камень», созданного по идее Тараса Михалевского, который написал музыку на тексты уральских поэтов. Полноценная премьера «Камня» запланирована на 22 августа.

В театре оперы и балета состоится премьера оперы «Снегурочка»: три показа запланированы на 20, 21 и 22 июня. А завершится сезон концертом «Большой гала Урал Балет» 4, 5 и 6 июля. В программе – премьера балета-дуэта «Лебедь», балеты «Наяда и рыбак», «Видение розы» и «Арктика». Также в гала-концерте будут исполнены air de danse из балета «Приказ короля», фрагменты классических постановок и новые работы хореографов «Урал Балета».

Театр музыкальной комедии приглашает 3 и 4 июня на премьеру нового детского мюзикла «Переполох в курятнике». В течение следующего месяца зрители смогут вновь увидеть другие яркие спектакли этого сезона – музыкальную комедию «Любовь и голуби» и мюзикл «Тайна третьей планеты». Кроме того, 21 июня артисты театра примут участие в концерте «Земле моей», посвященном 80-летию Великой Победы.

В июне в театре Николая Коляды зрителям снова представят премьеры этого творческого года: «Злая тетя», «Вий» и «Женитьба Бальзаминова». А с 19 по 30 июня в Екатеринбурге пройдет международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays», на котором покажут 39 спектаклей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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