Российский «Леруа Мерлен» меняет название на «Лемана Про»

Сеть популярных в России магазинов «Леруа Мерлен» меняет название. После ребрендинга компания продолжит работать под названием «Лемана Про».

Как сообщили в пресс-службе российского сегмента «Леруа Мерлен», трансформация пройдет поэтапно, она будет включать в себя замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Дизайн сайта и приложения будет изменен уже в ближайшее время в соответствии с новым фирменным стилем и логотипом. Первые магазины будут обновлены уже до конца 2024 года. Полностью процесс завершится в 2025 году.

Ранее российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид».

Leroy Merlin – французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец – группа ADEO – в 2022 году приняла решение прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать его локальному менеджменту. В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО «Груп АДЕО» принадлежит в нем 0,01%, напоминает РИА Новости.

В Екатеринбурге работает два магазина «Леруа Мерлен» – в переулке Базовый и на улице Металлургов.

Москва, Елена Васильева

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