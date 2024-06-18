Мэрия подпишет соглашение об ограничениях для самокатов на этой неделе

Администрация Екатеринбурга и кикшеринговые компании готовы подписать соглашение о запретах и ограничениях для уличных арендных самокатов. Официальный документ должен появиться в ближайшие дни.

«Соглашение практически сверстано и отработано с кикшеринговыми компаниями. Думаю, сегодня-завтра мы его подпишем, если ни у кого не возникнет вопросов. Соглашение будет подписано с тремя компаниями, работающими на территории Екатеринбурга», – сообщил председатель транспортного комитета мэрии Игорь Ощепков, отвечая на вопросы депутатов городской думы. Также вопрос о самокатах предложено включить в ежегодный отчет главы города Алексея Орлова, который заслушает дума 25 июня.

Переговоры чиновников и кикшеринговых компаний «Яндекс», «Whoosh» и «Urent» о введении ограничений длятся с весны этого года. Езду на арендных электросамокатах уже запретили в шести парках Екатеринбурга. Ранее источник, близкий к мэрии, опубликовал карту мест, где скорость самокатов будет принудительно снижаться. Согласно ей, ограничение скорости до 10 км/ч будет действовать только в периметре улиц Ленина – Вайнера – Малышева – 8 Марта (и частично Воеводина), а также на набережной Исети. В центральной части города скорость самокатов не должна превышать 20 км/ч.

Стоит отметить, что ограничения скорости на указанных участках действуют для всех СИМ, в том числе частных. Кто и как будет контролировать соблюдение этих правил – должно быть прописано в соглашении мэрии и кикшеринговых компаний.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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