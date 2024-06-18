После «пенной вечеринки» в «Коляда-театр» нагрянула полиция

Представление с пенной пушкой и гимнастами, которое устроил сегодня «Коляда-театр» в честь открытия фестиваля «Коляда-плэйс», не понравилось кому-то из соседей – к руководителю театра Николаю Коляде пришла полиция.

Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» сам Коляда: «Пришли в театр ТРИ полицейских: девушка и два молодых парня. Почему три – не знаю. Наверное, чтобы скрутить меня, если буду сопротивляться? Принесли бумагу. Я нарушаю закон, нельзя без разрешения администрации и согласования с ними устраивать что-то на пешеходной части города».

Драматург был возмущен из-за того, что кто-то вызвал полицию в тот момент, когда «триста человек у театра пели, плясали, радовались жизни и солнцу, всем было так хорошо и душевно». Сотрудники органов внутренних дел пояснили, что обязаны были отреагировать на поступившее сообщение, а называть недовольных отказались. Драматургу вручили предписание о недопустимости нарушения закона.

Как уже писал «Новый День», в Екатеринбурге сегодня открылся театральный фестиваль Коляда-Plays. Традиционно все началось с пенной вечеринки у входа в «Коляда-театр» на проспекте Ленина. В этом году на открытии выступали воздушные гимнасты, которые делали трюки на полотнах, подвешенных прямо к деревьям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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