Закопали за несколько часов: губернатору не придется самому ехать с лопатой в Тагил

В администрации Нижнего Тагила заявили, что ямы у дома ветерана, на которые сегодня пожаловался депутат заксо, уже засыпаны.

«Обращение ветерана Вениамина Александровича Соболева не оставили без внимания. Дорожные ямы возле его дома (ул. Захарова, 3) залатали. Для полного благоустройства дворовой территории жителям нужно принять участие в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в Нижнем Тагиле». Всю необходимую информацию об этом, а также помощь можно получить в администрации города (ул. Пархоменко, 1а, кабинет 275, телефон 47-10-57). Это было отмечено и в раннем ответе от управления ЖКХ», – заявили в муниципалитете.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня Евгений Куйвашев обещал депутату заксо Владимиру Радаеву лично взять лопату и засыпать яму перед домом, где живет 99-летний ветеран Великой Отечественной войны.

По словам депутата, 22 января живущему в Нижнем Тагиле ветерану исполнится 100 лет, а у него перед домом – яма, которую необходимо закопать. «Написал письмо мэру Пинаеву, но тот ушел в отпуск. Исполняющий обязанности Горячкин написал отписку – мол, не их полномочия. Слушайте. Ну 100 лет ветерану», – возмутился Радаев.

«Вы адрес мне дайте, я заделаю сам, – неожиданно отреагировал Куйвашев и обратился к помощнику: – Запишите адрес. Договорились. На этой неделе приступим. Как доеду [до Нижнего Тагила] – сделаю».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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