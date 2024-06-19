Один из крупнейших уральских рейдеров 90-х Павел Федулев досрочно выйдет из колонии

Прокуратура передумала оспаривать решение Чусовского городского суда о переводе известного рейдера Павла Федулева из колонии строгого режима на исправительные работы. Как сообщается на сайте Пермского краевого суда, апелляционная жалоба прокуратуры отозвана. Это значит, что в ближайшее время Федулев переедет из колонии в один из исправительных центров ФСИН, какой именно – не сообщается.

В апреле этого года суд удовлетворил ходатайство Федулева о смягчении оставшейся части наказания, так как счел, что осужденный исправился. Он принимал участие в работах по благоустройству территории колонии, посещал мероприятия воспитательного характера, лекции, семинары, собрания, имеет 44 поощрения. «Указанные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о формировании у осужденного правопослушного поведения и уважительного отношения к нормам и традициям, принятым в обществе, добросовестного отношения к труду», – говорится в материалах суда.

Суд постановил заменить Федулеву неотбытую часть наказания на принудительные работы на срок 1 год 7 месяцев 7 дней с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства. Дополнительное наказание в виде штрафа в 1 млн рублей отменять не стали.

Как уже сообщал «Новый День», в 90-х и начале 2000-х годов Федулев, владея несколькими десятками крупных промышленных предприятий России, являлся одним из богатейших людей Урала. Будучи депутатом Законодательного собрания Свердловской области, он неоднократно пытался получить должность в Совете Федерации и Государственной Думе Российской Федерации.

С началом приватизационной программы в России в начале 90-х годов Федулев развернул деятельность по захвату крупных промышленных предприятий. Рейдерство стало основным источником его дохода вплоть до задержания в 2006 году. Для реализации своих планов Федулев создал преступное сообщество с четкой структурой и распределением обязанностей между его участниками, одни из которых занимались «юридической» составляющей преступлений, другие – экономическими вопросами, третьи – вопросами силовой поддержки «рейдов» и физическим устранением нежелательных лиц. В 2005 году Федулев и его подручные осуществили мошеннические действия, направленные на захват имущества 4 предприятий Екатеринбурга и Москвы: ОАО «Уральский завод бытовой техники», ОАО «КомпаньонПром», ООО «Актай-М» и ООО «Вагран», общая стоимость имущества которых составляла более 620 миллионов рублей. При этом во время рейдерских кампаний Федулев не гнушался физическим устранением своих партнеров и подчиненных.

В 2006 году Федулев был задержан прямо на занятиях бальными танцами и больше уже не вышел на свободу. В 2008 он был приговорен к 9 годам колонии за захват рынка «Оборонснабсбыт», а в мае 2011 года – к 20 годам лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей. Два года, проведенные в СИЗО, ему зачли за три года в колонии. Таким образом, он отбыл уже 18 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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