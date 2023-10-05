«Личный киллер Федулева» выйдет из колонии

Виталию Пильщикову, который был известен как «личный киллер Павла Федулева», смягчили наказание – остаток срока он проведет не в колонии, а в исправительном центре на принудительных работах.Такое решение принял Свердловский областной суд.

«Сегодня суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, заслушав выступление адвоката, прокурора удовлетворил апелляционную жалобу, заменив Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком 4 года 4 месяца 26 дней принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства. В исправительный центр к месту отбывания наказания он должен будет проследовать самостоятельно, а срок наказания ему будет исчисляться со дня прибытия в исправительный центр», – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ранее Пильщикова приговорили к 24 годам 10 месяцем колонии строгого режима за убийства предпринимателей, охранника, милиционера, а также незаконный оборот оружия. Преступления были совершены в 1995 и 1996 годах, его пособника, Сергея Никонова, также осудили – на 8 лет колонии общего режима. Сам Павел Федулев сейчас тоже находится в тюрьме. В 2011 году он получил 20 лет колонии за захват предприятий и заказные убийства.

Пильщиков должен был выйти на свободу в феврале 2028 года, но его адвокаты уже неоднократно пытались добиться его освобождения из колонии по УДО. В последний раз это произошло в июне 2023 года. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении ходатайства адвоката, но защита осужденного не согласилась с решением суда и подала на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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