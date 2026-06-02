Суд снова отказал в УДО «личному киллеру Федулева»

Чкаловский суд Екатеринбурга отказал в УДО осужденному за несколько убийств Виталию Пильщикову, которого считали «личным киллером» известного уральского рейдера Павла Федулева.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2012 году Пильщикова приговорили к 24 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. В октябре 2023 года Свердловский областной суд заменил наказание на более мягкое, а именно – на 4 года 4 месяцев 26 дней принудительных работ, с удержанием 15% в доход государства.

На 29 мая 2026 года неотбытая Пильщиковым часть назначенного судом наказания составила 1 год 9 месяцев 3 дня.

Прокуратура выступила против освобождения Пильщикова по УДО, так как он не возместил потерпевшим причиненный ущерб, кроме того, УДО не соответствует тяжести совершенных им преступлений. Суд согласился с мнением прокурора и вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Как писал «Новый День», в 2012 году Пильщикова признали виновным в убийствах предпринимателей, охранника, милиционера, а также в незаконном обороте оружия. Преступления были совершены в 1995 и 1996 годах. Его босс Павел Федулев в 2011 году получил 20 лет колонии за захват предприятий и заказные убийства, но в 2024 году суд заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы на срок 1 год 7 месяцев 7 дней с удержанием 15% из заработной платы осужденного в доход государства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

