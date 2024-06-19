С начала июня на Урале утонули 15 взрослых и четверо детей

С начала июня на водоемах Свердловской области утонули уже 19 человек, из них четверо – дети. В ГУ МЧС просят жителей региона не подвергать свою жизнь опасности при отдыхе у водоёмов, а родителей всегда следить за детьми.

Сотрудники МЧС ежедневно патрулируют прибрежные территории, чтобы напомнить свердловчанам о мерах безопасности на водоемах. Как уже сообщал «Новый День», один из последних случаев гибели детей произошел 5 июня в Нижнесергинском районе – там утонула 13-летняя девочка. 4 июня стало известно о гибели шестилетнего мальчика в Камышловском районе, он пошел купаться с ребятами и утонул во время игры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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