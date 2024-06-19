Екатеринбургские депутаты поддержали закон о лишении мандата в случае присвоение статуса иноагента

В уставе Екатеринбурга появится норма о досрочном прекращении полномочий главы города или депутата городской думы в том случае, если им будет присвоен статус иностранного агента. Соответствующие поправки сегодня одобрила комиссия по местному самоуправлению ЕГД.

Как пояснила начальник юридического управления думы Эльвира Макарова, решение о досрочной отставке мэра или депутата должна принять городская дума в срок не позднее 30 дней со дня появления основания для прекращения полномочий (в данном случае – включение Минюстом РФ в список иноагентов). Либо решение принимается не позднее 3 месяцев, если статус иноагента был присвоен в период между сессиями думы.

Против новшества протестовал только депутат Константин Киселев. «Я понимаю, что мы вынужден вносить эти поправки, потому что изменилось федеральное законодательство. Но завтра любой из нас может оказаться в этом списке. Купил пиджак швейцарский или немецкий, вот и повод придраться, чтобы признать иностранным агентом. А иногда даже делать ничего не надо – и так признают. Федеральный законодатель не всегда действует разумно. Я буду голосовать против», – заявил Киселев, представляющий в думе партию «Яблоко».

«Ну, будем покупать пиджак «в елочку» из Мосторга», – отметил председатель комиссии Дмитрий Сергин. Единоросс Сергей Павленко решил разъяснить коллегам, что такое «иноагент»: «Это физическое или юридическое лицо, которое, будучи резидентом одной страны, действует в интересах другой при отсутствии дипломатического иммунитета. Пиджак тут не подпадает. Не действуйте в интересах другой страны, и не будет статуса иностранного агента».

В результате семь депутатов комиссии поддержали проект поправок в устав Екатеринбурга, один голос был против. Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании городской думы. Напомним, ранее заксобрание Свердловской области приняло аналогичный закон о лишении депутатского мандата при приобретении статуса иноагента.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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