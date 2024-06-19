В Екатеринбурге на следующей неделе впервые пройдет общегородской выпускной

28 июня в Екатеринбурге впервые пройдет общегородской выпускной для одиннадцатиклассников «ВыпускникON». Площадкой праздника станет фан-зона в парке Маяковского.

Как рассказали в департаменте образования, фан-зону откроют в 17 часов. А в 7 вечера начнется последний для выпускников урок «Post Scriptum». В 19:45 одиннадцатиклассников порадуют своими песнями такие артисты, как RASA, DS Crew, DJ Leonid Rudenko.

Проведет общегородской выпускной телеведущий Антон Зайцев. Также до 10 вечера для выпускников запланированы интерактивные аттракционы, фотозоны и танцевальная программа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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