Екатеринбургских медалистов стало в два раза больше

Екатеринбург достиг абсолютного рекорда по количеству медалистов: в этом году выпускается более тысячи одиннадцатиклассников с медалями «За особые успехи в учении». Это в два раза больше, чем год назад.

Золотые медали вручат 636 выпускникам, а 447 – получат серебряные. Как уточнили в мэрии, наибольшее число отличников окончили гимназию № 9 – 62 человека.

Кроме того, всего в уральской столице 114 школьников, сдавших один из экзаменов на 100 баллов. А максимальным баллом сразу за два предмета могут похвастаться ученики лицеев № 12 и № 173, гимназий № 39, № 104, № 155 и № 161 и школ № 168 и № 178.

Как уже сообщал «Новый День», послезавтра состоится общегородской выпускной «ВыпускникON» в парке Маяковского. Фан-зона откроется в 17 часов. В семь часов вечера начнется последний для выпускников урок «Post Scriptum». А в 19:45 одиннадцатиклассников порадуют своими треками RASA, DS Crew, DJ Leonid Rudenko.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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