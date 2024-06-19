В Екатеринбурге высадят 500 дубов – но не сразу

В питомнике МУП «Зеленстрой» выращивают 500 саженцев дубов, чтобы впоследствии пересадить их в парки Екатеринбурга.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службу мэрии, во время посадки саженцы были высотой около 20 сантиметров. Сейчас молодые деревья еще не готовы к переезду в город. Поскольку дубы плохо приживаются на улицах из-за высокой антропогенной нагрузки, их будут высаживать в парках и лесопарках. Процесс этот небыстрый. Каждый год сотрудники «Зеленстроя» сажают в городе подросшие дубы, но речь идет об единичных экземплярах.

«Обращаем внимание, что любые инициативы жителей по посадке деревьев должны быть согласованы с городскими властями. Дело в том, в городе проходит огромное количестве подземных сетей, над которыми запрещено высаживать деревья», – подчеркнули в мэрии.

На Урале растет только один вид дуба – дуб черешчатый. В Свердловской области его можно встретить на участках хвойно-широколиственных лесов на юго-западе. В Екатеринбурге дубы достаточно редки. Около 50 лет назад их высаживали рядом со зданиями Уральского федерального университета, спорткомплекса «Динамо», в Пионерском поселке, а также в ботанических садах и дендропарках.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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