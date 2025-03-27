В уральских лесах завелись дикие дубы

В лесах на юго-западе Свердловской области стали распространяться дубы. Непривычное для уральского климата дерево можно встретить, например, в Сысертском округе, рассказала «Новому Дню» читательница Татьяна.

Причина может быть том, что уральские садоводы начали выращивать дубы на приусадебных участках. Желуди «домашних» дубов по окрестностям разносят птицы, а глобальное потепление, которое коснулось и Свердловской области, создает благоприятные условия для произрастания этого вида в дикой среде.

Стоит отметить, что на Урале растет только один вид дуба – дуб черешчатый. В советские годы дубы активно высаживали в городах, но эти деревья плохо приживаются на улицах из-за высокой антропогенной нагрузки. В нынешнее время специалисты «Зеленстроя» разводят саженцы дубов в питомниках, а затем высаживают их в парках Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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